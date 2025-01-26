الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تطلق النار على فريق قناة روسيا اليوم جنوب لبنان

إصابات في فريق روسيا
إصابات في فريق روسيا اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد الرصاص على فريق قناة روسيا اليوم،  في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مهندس الإرسال حسين خليل ونجاة المراسل حسين عياد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فريق روسيا اليوم 

وفي السياق ذاته وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، عن استشهاد  لبنانيين اثنين وإصابة 31 آخرين في عيترون والعديسة ورب ثلاثين وحولا وكفركلا برصاص قوات الاحتلال  الإسرائيلية، لدى محاولتهم العودة إلى قراهم جنوب لبنان.

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إصابات إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على تجمعات للأهالي بجنوب لبنان

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وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي  رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل وغيرها من القرى جنوب لبنان.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم الأحد، سكان القرى الجنوبية إلى ضبط النفس، على خلفية تطور الأحداث في جنوب لبنان.

وانتهت اليوم الأحد مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان، من دون أن تسحب قوات الاحتلال  الإسرائيلية جنودها من كامل قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق.

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جيش الاحتلال لبنان روسيا اليوم

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