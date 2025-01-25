السبت 25 يناير 2025
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حوادث

ضبط 21 تاجر مخدرات وتنفيذ 680 حكم قضائى خلال حملة أمنية بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 11 قضية "اتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (قرابة 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الأفيون) بحوزة (21 متهما "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 66 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (20 بندقية آلية - 38 بندقية خرطوش - 8 فرد محلى - وعدد من الطلقات) بحوزة (61 متهما "لـ 16 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 680 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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