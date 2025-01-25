جهود وزارة الداخلية في 2024.. إنشاء مركز العمليات الأمنية soc وتطوير 25 مديرية أمن.. وحدات مرور إلكترونية للفحص الفني للسيارات.. و15 مقر أحوال مدنية لاستخراج البطاقة الشخصية (صور)

كشفت وزارة الداخلية، عن إجراء العديد من عمليات التطوير على المنظومة الشرطية وإنشاء واستحداث وتطوير المقار الأمنية.

وتضمنت أعمال التطوير 25 مديرية أمن على مستوى الجمهورية خلال 2024، بالإضافة إلى افتتاح مقر جديدة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مزود بأحدث التقنيات الحديثة، ومعمل تحليل المواد المخدرة وتحديد منشأ السموم والمواد المستحدثة.

أعمال التطوير فى وزارة الداخلية خلال 2024 تزامنا مع عيد الشرطة 73

كما حرصت الوزارة على إنشاء المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات.

كما أنشأت وزارة الداخلية ، مركز العمليات الأمنية “ soc” لترجمة مفردات التطورات التكنولوجية الحديثة وتطويعها فى منظومة العمل الأمنى لتحقيق رسالة الأمن وحفظ الاستقرار.

إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة

كشفت وزارة الداخلية ، عن إتاحة تقديم خدمات الفحص الفنى للمرور من خلال 17 وحدة مرورية الإلكترونية داخل المولات والمراكز التجارية، فضلا عن إنشاء 7 مراكز للفحص الفنى الإلكترونى فى محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد والسويس وأسوان.

إتاحة تقديم خدمات الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة

كما حرصت وزارة الداخلية خلال عام 2024، على افتتاح 17 مدرسة جديدة لتعلم قيادة السيارات، وعمل الوزارة التوسع فى خدمات المتنقلة لتقديم الفحص الفنى وتقديم خدمات المرور لتصل إلى 26 مركبة متنقلة.

تطوير وزارة الداخلية فى عام 2024

وفى إطار خدمات قطاع الأحوال المدنية، تزامنا مع عيد الشرطة الذكرى 73، حرصت وزارة الداخلية خلال عام 2024، على افتتاح 9 مراكز أحوال إكسبريس لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى خلال 20 دقيقة فقط ليصل إجمالى مراكز الأحوال المدنية اكسبريس لـ 15 مركزا.

وكشفت وزارة الداخلية، عن إتاحة رخص السيارات المزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات حتى الآن، ويجرى استكمال المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

إتاحة رخص السيارات مزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات

وأوضحت وزارة الداخلية، تزامنا مع ذكرى عيد الشرطة 73، بان الشرائح الذكية يتم قرائتها بصورة آلية باستخدام الاجهزة الحديثة، فضلا عن استخراج رخص التسهيل الذكية بعدد 13 محافظة بهدف فحص تراخيص ميدانيا بكل سهولة.

إتاحة رخص السيارات مزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات

كما حرصت وزارة الداخلية، خلال عام 2024، عن تطوير وحدات المرور مع تسهيل الحصول على شهادات بيانات المركبات دون التقيد بوحدة الاصدار محل الإقامة من خلال منظومة أمان.

اتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة

وحرصت وزارة الداخلية، على تطوير الخدمات الجماهيرية بقطاع الأحوال المدنية عبر اتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة لتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال 64 مقرا على مستوى الجمهورية.

إتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة وتطوير وانشاء 568 مقر للأحوال المدنية

كما حرصت وزارة الداخلية، خلال عام 2024، على اتاحت منافذ متنقلة لتقديم خدماتها لمواطنين عبر تطوير 20 مقر لقطاع الأحوال المدنية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل حضارى ليصل اجمالى المقار على مستوى الجمهورية لـ568 مقرًا.

واستحداث الوزارة، تزامنا مع عيد الشرطة الذكرى 73، منافذ الجوازات المتنقلة لتقديم الخدمات الى المواطنين بعدة مناطق ومن خلال الموقع الرسمى لوزارة، وتطوير مقار الجوازات بإجمالى 60 مقرا على مستوى الجمهورية وافتتاح 5 مقرات خدمة مميزة بالمولات التجارية.

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