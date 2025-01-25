السبت 25 يناير 2025
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تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

مدينة تاريخية تحت
مدينة تاريخية تحت مدينة أبركوه في إيران،فيتو

أعلن حاكم مدينة "أبركوه" التابعة لمحافظة يزد وسط إيران، حسين حاتمي، عن اكتشاف مدينة تحت الأرض أسفل خمسة منازل تاريخية في المدينة، تعود للعهد القاجاري.

اكتشاف مدينة تحت الأرض تعود للعهد القاجاري

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هذه الممرات تحت الأرض، المصممة والمبنية للوصول والأمن ونقل المياه، تم تحديدها بناءً على تحليل الصور الجوية القديمة والمسوحات الميدانية.

وبحسب التقرير فإن الأحجار المستخدمة في بناء هذه القنوات هي نفس نوع الأحجار التي تستخدم في بناء المباني في العهد القاجاري في مدينة أبركوه، كما أن وجود غرف حجرية صغيرة في المنازل التاريخية في هذه المنطقة يدل على الاستخدامات المحددة لهذه المساحات في الماضي.

توضيح تاريخ واستخدام هذه المدينة تحت الأرض

وقال حاكم المدينة حسين حاتمي: إن الأبحاث جارية حول هذا الاكتشاف، وإن دراسات أخرى تجرى لتوضيح تاريخ واستخدام هذه المدينة تحت الأرض.

وأشار إلى أنه نظرًا إلى أهمية الموضوع فإن هذا المشروع الأثري لا يزال مستمرًا".

والقاجارية هي دولة إيرانية حكمتها السلالة القاجارية واستمرت قائمةً من سنة 1789م إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 1925م.[6][7] تأسست حينما تمكن القاجاريون من السيطرة على كامل إيران وتوحيدها تحت قيادة الشاهنشاه محمد خان القاجاري. وقد شملت الدولة معظم الأراضي الإيرانية الحالية بالإضافة إلى أذربيجان وجورجيا وأرمينيا.


 

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محافظة يزد وسط إيران محافظة يزد وسط ايران إيران

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