السبت 25 يناير 2025
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رياضة

أتالانتا يحول تأخره أمام كومو للفوز 1/2 بالدوري الإيطالي

أتالانتا
أتالانتا

الدوري الإيطالي، خسر فريق كومو أمام نظيره أتالانتا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيوسيبي سينيجاجليا، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وسجل الهدف الأول لصالح فريق كومو اللاعب نيكو باز في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. 

ثم في الشوط الثاني سجل ريتيجوي هدفي فريق أتالانتا في الدقيقة 56 و70. 

 

ترتيب كومو وأتالانتا بالدوري الايطالي 

بتلك النتيجة يحتل فريق كومو المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة. 

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أتالانتا الدوري الإيطالي كومو الكالتشيو ريتيجوي

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