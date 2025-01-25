القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار نحو قمة نابولي وضيفه يوفنتوس، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي واليوفي

تبث المباراة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" المالك الحصري لبث مباريات الدوري الإيطالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن متابعة قمة نابولي ويوفنتوس على قناة 1 AD SPORTS Premium، بتعليق بلال علام، أو من خلال قنوات Cosmote Sport 3 HD، Starz Play App، وSTCTV، وSport TV7 Portugal.

موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي

وتقام مباراة يوفنتوس ضد نابولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

نابولي ضد يوفنتوس

ويسعى نابولي إلى تعزيز صدارته للدوري الإيطالي، والتي يتربع عليها برصيد 50 نقطة، لكنه يعلم أن مواجهة يوفنتوس، المتخبط محليا، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، لن تكون آمنة في ظل ترقب باقي المنافسين نتائج الفريق.

وفي الوقت الذي لازالت أصداء رحيل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، تلقي بظلالها على أحوال الفريق، يسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، إلى شحذ همم لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على فريقه السابق الذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات، ويأمل في تحقيق اللقب مع فريق ثالث، بعد فوزه به مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

على الجانب الآخر، تأتي المواجهة بمثابة اختبار صعب ليوفنتوس، والذي يسعى إلى تجنب تكرار أخطاء المواسم الماضية والابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مبكرا، مثلما حدث الموسم قبل الماضي.

ويهدف تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، إلى تحقيق فوز من شأنه أن يبعثر الأوراق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، حيث إنه سيرفع فريقه إلى المراكز الأربع الأولى في حال تعثر لاتسيو في مواجهة فيورينتينا بنفس الجولة.

تاريخ مواجهات يوفنتوس ضد نابولي

والتقى الفريقان في 165 مباراة ببطولة الدوري، حقق يوفنتوس الفوز في 76 منها، ونابولي في 38 مباراة، وكان التعادل نتيجة 51 مباراة.

وفي لقاءات الفريقين بكل البطولات، والبالغ عددها 182 مباراة، حقق يوفنتوس الفوز في 84 مباراة، وفاز نابولي في 44 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 54 مباراة.

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