الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

فاز فريق إنتر ميلان على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي

وسجل ثلاثية إنتر ميلان كل من: مارتينيز ودومفريس وتورام في الدقيقة 55، 79، 89 على الترتيب، بينما سجل هدف إمبولي الوحيد اللاعب إسبوزيتو في الدقيقة 83. 

تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي 


وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد إمبولي كالتالي:
"سومر؛ بافارد، دي فريج، كارلوس أوجوستو؛ دومفريز، باريلا، أصلاني، زيلينسكي، ديماركو؛ تاريمي، لاوتارو مارتينيز".

 

تشكيل إمبولي أمام إنتر في الدوري الإيطالي 


بينما جاء تشكيل إمبولي ضد الإنتر كالتالي:
"فاسكيز؛ دي شيجليو، إسماجلي، فيتي؛ جياسي، المالح، جراسي، بيزيلا؛ فازيني، كاساسي؛ كولومبو".

ترتيب إنترميلان وإمبولي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد فريق إمبولي في المركز السادس عشر في ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 20 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان ميلان امبولي الدوري الإيطالي إنتر ميلان أمام إمبولي

مواد متعلقة

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي

يوفنتوس يفوز على ميلان 0/2 في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم 2-1 أمام بولونيا بالشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

تمهيدا لإخلاء سبيلهن، ترحيل المتهمات بالاعتداء على زميلتهن بمشاجرة مدرسة لقسم شرطة التجمع

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

شبورة كثيفة وأمطار، تحذير من حالة الطقس حتى السبت المقبل

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

المزيد
الجريدة الرسمية