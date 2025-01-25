الدوري الإنجليزي، إيفرتون يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق إيفرتون على نظيره برايتون، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم الأن علي ملعب "أمريكان إكسبريس"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالى.

وسجل إليمان ندياي هدف التقدم لصالح فريق إيفرتون في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ترتيب إيفرتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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