ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 23.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 50 نقطة

2- آرسنال 44 نقطة

3- نوتينغهام فورست 44 نقطة

4- تشيلسي 40 نقطة

5- مانشستر سيتي 38 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

7- بورنموث 37 نقطة

8- أستون فيلا 36 نقطة

9- برايتون 34 نقطة

10- فولهام 33 نقطة

11- برينتفورد 28 نقطة

12- كريستال بالاس 27 نقطة

13- مانشستر يونايتد 26 نقطة

14- وست هام يونايتد 26 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16- إيفرتون 20 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23

ويستعد الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسوتش تاون والوافد الجديد لمانشستر سيتي عمر مرموش للظهور في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، حيث يلعب الثلاثي اليوم السبت.

صلاح ضد سام مرسي

ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا سيواجه اليوم سام مرسي الذي يحمل شارة قيادة إبسويتش تاون في هذه المباراة.

مرموش يستعد للظهور الأول

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مباراة قد تشهد أول ظهور لعمر مرموش بقميص مانشستر سيتي بعد انتقاله إليه من آينتراخت فرانكفورت.

وينتظر أن يصبح مرموش أول لاعب مصري يشارك مع مانشستر سيتي وكذلك يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي

السبت 25 يناير

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساءً

ليفربول ضد إبسويتش تاون - 5 مساءً

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد أرسنال - 5 مساءً

بورنموث ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

الأحد 26 يناير

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

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