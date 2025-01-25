السبت 25 يناير 2025
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حوادث

ضبط 4 شركات سياحية للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 4 شركات سياحة
ضبط 4 شركات سياحة بدون ترخيص لتنظيم برامج سياحية خارجية

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".
   

تنظيم برامج سياحية خارجية دينية للنصب على المواطنين 

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص"؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر بداخلها على (برامج لرحلات دينية – تأشيرات زيارة خارجية – إعلانات عن برامج سياحية خارجية وسياحية دينية – دفاتر إستلام نقدية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

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