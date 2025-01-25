السبت 25 يناير 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمى غير مرخص للنصب على المواطنين فى القليوبية

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص فى القليوبية للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقليوبية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.
 

نصب على المواطنين 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان  على  (عدد من الشهادات والكارنيهات والأوراق الخاصة بالكيان - أكلاشيه – دفاتر إيصال تحصيل نقدية).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الإحتيال على المواطنين حماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

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