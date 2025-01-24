الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

من 14 جنسية، إدارة ترامب تنفذ أكبر عملية اعتقال للمهاجرين في التاريخ الأمريكي

حركات مناهضة لترحيل
حركات مناهضة لترحيل المهاجرين، فيتو

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ألقت القبض على 538 مهاجرا غير شرعي يوم أمس الخميس، فيما وصفته بأنه بداية أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن عملاء فدراليين شنوا مداهمات في واحدة من أولى العلامات المرئية لخطة الترحيل الجماعي للرئيس ترامب.

وحسب القناة فإن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قامت في الأيام الأولى لإدارة ترامب، باعتقال أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تاريخ إجرامي يشمل الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وجرائم المخدرات والأسلحة.

وكشفت معلومات القناة أنه بين منتصف ليل 21 يناير والساعة 9 صباحا في 22 يناير، أي فترة 33 ساعة، ألقت عمليات الإنفاذ والإزالة (ERO) في ICE القبض على أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي لديهم تاريخ إجرامي.

واعتقل العملاء مواطنين من عدد كبير من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وأنجولا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراجوا والسنغال وفنزويلا.

ووقعت الاعتقالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك ولايات إلينوي ويوتا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك وفلوريدا وماريلاند.

وفي الوقت نفسه، أصدرت إدارة الهجرة والجمارك أكثر من 420 أمر اعتقال، وتم القبض على المواطنين لارتكابهم جرائم من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والضرب والسرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مهاجرا غير شرعي أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي عملاء فيدراليين إدارة الهجرة والجمارك ICE
ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-1- 2025 في مصر

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبوري، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية