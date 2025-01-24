أخبار الفن اليوم، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام بسبب فيديو القبلة، تصريحات مثيرة من الأزهري خلال ندوته بمعرض الكتاب، "المتحدة" تكشف عن بوستر"الكابتن" لـ أكرم حسني

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة التى حازت على اهتمام ومن أبرزها

فيديو أنغام وعبد المجيد عبد الله ، قررت الشرطة السعودية بمنطقة الرياض، استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض.

وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للفنان عبد المجيد عبد الله وهو يقبل الفنانة أنغام قبلة عفوية، أثناء تواجدهما في مهرجان جوي أورد 2025 بشكل أثار جدلا كبيرا على السوشيال.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

حل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضيفا على الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في حوار مفتوح رفقة جمهور المعرض.

ويقام اللقاء بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.

واستهل وزير الأوقاف حديثه بمعرض الكتاب بالتحدث عن أهمية التعرف على أن مصر حاولت وستظل تحاول القضاء على المجاميع والجماعات والتنظيمات الإرهابية المجرمة كـ جماعة الاخوان المسلمين، تنظيم الجهاد، الدواعش الذين حاولوا التسلسل لمصر، وتنظيم الشرقيين الإرهابي وغيرها قرابة الأربعين تنظيما بمختلف محافظات مصر.

مسلسلات رمضان 2025 ، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "النُّص" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "النُّص" من بطولة؛ أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي وكذلك دنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم.

نعى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو المخرجة القديرة الدكتورة زينب زمزم، التي رحلت عن عالمنا تاركة خلفها إرثًا فنيًا عظيمًا وإبداعًا خالدًا في مجال الرسوم المتحركة والفنون البصرية.

وأعرب الدكتور هنو عن حزنه لفقدان واحدة من أهم رموز فنون الطفل، مؤكدًا أن الدكتورة زينب زمزم لم تكن مخرجة مبدعة، فقط بل كانت قامة استثنائية ساهمت في تشكيل وجدان أجيال من خلال أعمالها المميزة، التي أثرت الثقافة المصرية والعربية.

وأضاف وزير الثقافة الدكتورة زينب زمزم كانت نموذجًا يحتذى به في الالتزام والإبداع، وقدمت أعمالًا خالدة مثل "قصص الأنبياء " و"المبشرون والمبشرات بالجنة" و"قصص القرآن"، وهي أعمال أثرت بها مكتبة الفن المصري والعربي.

حل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضيفا على الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في حوار مفتوح رفقة جمهور المعرض.

ويقام اللقاء بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.

ونوه الأزهري إلى أن التصوف مذهب يحمل في طياته خيرات كثيرة إلا أن البعض يمكر ويتخابث ويستغل عظمته..

مسلسل الكابتن ، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "الكابتن" من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب وسوسن بدر ورحرصدت عدسة "فيتو" خلال جولة داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه للجمهور بالدورة السادسة والخمسين، زيارة الفنانة لبنى ونس لجناح دار الرواق للنشر والتوزيع بالمعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. مة أحمد وأحمد الرفاعي وكذلك محمد رضوان وسامي مغاوري وعمر شوقي.



رصدت عدسة "فيتو" خلال جولة داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه للجمهور بالدورة السادسة والخمسين، زيارة الفنانة لبنى ونس لجناح دار الرواق للنشر والتوزيع بالمعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

كما التقطت لبنى ونس صورا تذكارية مع عدد من جمهور وزوار المعرض.

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

بدأ النجم السوري جمال سليمان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد أهل الخطايا، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وهو من تأليف أحمد أنور وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكشفت الشركة المنتجة عن النجوم الذين يشاركون في مسلسل أهل الضحايا بجانب جمال سليمان في رمضان 2025، وهم: سوسن بدر، محمد ثروت، ولاء الشريف، سارة درزاوي، عايدة فهمي، هنادي عبد الخالق، أشرف زكي، عبير منير، وئام مجدي، بالإضافة إلى مطرب المهرجانات إسلام كابونجا.

مسلسل ولاد الشمس رمضان 2025، يواصل الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي تصوير مسلسل “ولاد الشمس”؛ استعدادا لعرضه في رمضان 2025.

وكشفت شاشة ON E من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عددا من صور كواليس تصوير مسلسل “ولاد الشمس”

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