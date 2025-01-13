الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

جمال سليمان يكشف رأيه في أحمد الشرع ورؤيته لمستقبل سوريا

الفنان جمال سليمان،
الفنان جمال سليمان، فيتو

جمال سليمان، أعرب الفنان جمال سليمان، عن سعادته الغامرة بعودته إلى سوريا بعد غياب امتد لـ 13 عامًا، واصفًا حمله على الأعناق في شوارع دمشق بـ المشاعر العظيمة والرائعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: السوريون لديهم إيمان وعزيمة لبناء غد أفضل.

 

مشاعر جمال سليمان قبل سقوط بشار الأسد

ولفت إلى أنه قبل سقوط نظام بشار الأسد كانت لديه مشاعر مختلطة بشأن مصير ومستقبل سوريا خاصة مع إحساسه بتعويم العالم لـ الأسد.


مفاجأة سقوط نظام بشار الأسد

وتابع: كان لدي شعور اَخر بأن نظام بشار الأسد لن ينجو لعلة فيه، كونه نظام ليس لديه القدرة على التكيف أو المرونة ولا تقديم أي تنازلات، كنت متوقع سقوط نظام بشار الأسد مرة واحدة، لكن المفاجأة كانت في كيف انهار النظام بهذه السرعة، معقبا: ما حدث بمثابة معجزة ولكن كان هذا نتاج نضال السوريين وإرادة الناس انتصرت في النهاية.


خروج سوريا من المرحلة الحساسة 

وواصل: ما يهمنا ويشغلنا الاَن كيف نستطيع أن نخرج من المرحلة الدقيقة والحساسة وإعادة التوافق السوري وجعل سوريا جامعة لكل السوريين.

 

تصريح انتخابات الرئاسة السورية

وعن تصريحه بنيته الترشح لرئاسة سوريا، عقب: "كل ما كنت أنوي توصيله بأن سوريا بها 1000 بديل وأكثر أفضل من بشار الأسد، وأنا واحد منهم وهناك من هم أفضل مني".

 

موقف جمال سليمان من أحمد الشرع

وبسؤاله ما هو رأيك في أحمد الشرع؟ أوضح: الشرع أدلى بتصريحات مبشرة ولافتة لا سيما بالأمس وتحدث عن الثورة شيء وبناء الدولة شيء آخر ولديه خطاب ضد الطائفية، وهناك خطوات مبشرة، نحتاج الآن الموائمة بين الخطاب السياسي وما يجري على أرض الواقع وترجمة التطلعات في المستقبل.
 

وتابع: "المؤتمر الوطني سيرسم مستقبل سوريا ومنها الانتخابات وشكل الدولة السورية، وإذا أقيم المؤتمر بطريقة مدروسة ويجمع كل طوائف الشعب السوري سيكون  ناجحًا ونتمنى إقامة دولة يسودها القانون".

 

وأشار إلى أن الموقف السياسي المصري كان دائمًا مشرفًا ويدعم تطلعات الشعب السوري من أجل الانتقال إلى دولة المواطنة والقانون، ومصر دعم المعارضة الوطنية خلال السنوات الماضية وهذا مسجل في ذاكرتنا كسوريين.

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جمال سليمان الفنان جمال سليمان أحمد الشرع سوريا دمشق عمرو أديب

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