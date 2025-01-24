بينهم مطرب مهرجانات شهير، قائمة نجوم مسلسل أهل الضحايا لـ جمال سليمان برمضان 2025

بدأ النجم السوري جمال سليمان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد أهل الخطايا، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وهو من تأليف أحمد أنور وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل جمال سليمان في رمضان 2025

وكشفت الشركة المنتجة عن النجوم الذين يشاركون في مسلسل أهل الضحايا بجانب جمال سليمان في رمضان 2025، وهم: سوسن بدر، محمد ثروت، ولاء الشريف، سارة درزاوي، عايدة فهمي، هنادي عبد الخالق، أشرف زكي، عبير منير، وئام مجدي، بالإضافة إلى مطرب المهرجانات إسلام كابونجا.

وكان جمال سليمان نشر عددا من الصور له أثناء عودته إلى سوريا، بعد غياب استمر لأكثر من 13 عامًا، نظرًا لاختلافه مع نظام بشار الأسد.

وظهر سليمان وهو محمول على الأعناق من بعض محبيه، الذين استقبلوه استقبالا حافلًا، معبرين عن سعادتهم الكبيرة لعودته إلى وطنه.

جير بالذكر أن الفنان السوري جمال سليمان، ذكر في إحدى البرامج التليفزيونية، إنه خرج من سوريا منذ نهاية عام 2011، أي مع انطلاق الثورة السورية، ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، وذلك بسبب نظام الرئيس الهارب بشار الأسد.

وقال جمال سليمان، في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية: "تقريبا قضيت رأس السنة 2011- 2012 في سوريا، ورحت مصر كان عندي تصوير، وفي غيابي قام 53 عنصر أمن، من كل الفروع الأمنية، واقتحموا بيتي وحطموه".

وفاة والد ووالدة جمال سليمان

وتابع جمال سليمان حكايته فقال: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ ما رجعت، وطلبت من زوجتي تسافر فورًا على مصر مع ابني محمد ووالدها، وفي المطار والدها عرف إنه ممنوع من السفر، ومن وقتها لا يستطيع مغادرة سوريا".

وقال جمال سليمان: "توفي والدي ووالدتي في 2013، ومع الأسف ما قدرت أشارك في دفنهم أو إلقاء النظرة الأخيرة وأخذ العزاء".

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