الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

معرض الكتاب 2025، تعرف على قائمة الأعلى مبيعا في جناح هيئة الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب 2025، ‎حظى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين،  في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ56 بنسبة كبيرة من الإقبال الجماهيري، عليه لما يضمه من آلاف العناوين المختلفة المهمة في فروع المعرفة كافة، مع أول أيام استقبال الجمهور.

الأكثر مبيعا فى معرض القاهرة الدولي للكتاب


‎وتصدرت قائمة الإصدارات الأكثر مبيعًا في الساعات الأولى من معرض القاهرة الدولى للكتاب داخل جناح هيئة الكتاب، كتب «الجوائز»، ومؤلفات «التراث»، و«التراث الحضاري»، إلى جانب «الأعمال الكاملة»، ومؤلفات المفكر مصطفى ناصف، وسليمان العطار، وإصدار سلسلة ديوان الشعر، والنشر العام، والإبداع العربي، وغيرها من إصدارات الهيئة.
 

وأشاد الزوار بالتنظيم المميز للمعرض في دورته الحالية، وبالتنوع الثقافي الكبير الذي يقدمه.

 توافد منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض الآلاف من الزوار على صالات العرض، الخاصة بالكتب والمؤلفات المتنوعة التي تشارك بها دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في الدورة الـ56.
‎ويستمر المعرض حتى 5 فبراير المقبل، وسط توقعات بتزايد أعداد الزوار خلال الأيام المقبلة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأحداث الثقافية في مصر والوطن العربي.

‎معرض الكتاب 2025
 

‎وكان افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس فعاليات الدورة الـ56، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة، بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سامح أحمد زكي الحنفي، وزير الطيران المدني، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عيَّاد، فضيلة مفتي الجمهورية، اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بالإنابة عن وزير الخارجية، وكل من: مرجريت صاروفيم، رامي عباس، بالإنابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإنابة عن السيد وزير الإسكان، إلى جانب حضور عدد من سفراء الدول المشاركة، وممثلي الوزارات والهيئات الثقافية.


‎ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.
‎كما تحل سلطنة عمان «ضيف شرف» في الدورة الـ 56 من المعرض، في حين اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون «شخصية المعرض».

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