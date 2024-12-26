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ثقافة وفنون

أكرم حسني يعلن انطلاق تصوير مسلسل "الكابتن" لعرضه في رمضان 2025

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

 كشف الفنان أكرم حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الدرامية والتي تأتي بعنوان "الكابتن"، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

أكرم حسني 

ونشر أكرم حسني صورة لكلاكيت التصوير، وعلق عليها قائلا: "بسم الله.. الكابتن، رمضان 2025".

مسلسل الكابتن

 ومسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني. 
ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

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