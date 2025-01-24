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ثقافة وفنون

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

أنغام وعبد المجيد
أنغام وعبد المجيد عبد الله، فيتو

فيديو أنغام وعبد المجيد عبد الله ، قررت الشرطة السعودية بمنطقة الرياض، استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض.

 وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، للفنان عبد المجيد عبد الله وهو يقبل الفنانة أنغام قبلة عفوية، أثناء تواجدهما في مهرجان جوي أورد 2025 بشكل أثار جدلا كبيرا على السوشيال. 

فيديو عبد المجيد عبد الله وأنغام 

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاءهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية على نطاق واسع مقطع فيديو للفنان عبد المجيد عبد الله وهو يقبل الفنانة أنغام قبلة عفوية أثناء تواجد الثنائي في مهرجان جوي أورد والذي أقيم في منطقة الرياض بحضور نجوم الفن.

وظهر في الفيديو أيضا الفنان حسين فهمي الذي قال ممازحا للفنان عبد المجيد عبد الله:" خلاص خلاص بوستين كفاية".

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