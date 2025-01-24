دراما رمضان 2025، "المتحدة" تعلن عن بوستر "النُّص" لـ أحمد أمين

مسلسلات رمضان 2025 ، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "النُّص" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل النص في رمضان 2025

مسلسل "النُّص" من بطولة؛ أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي وكذلك دنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم.

أبطال المسلسل

كما يشارك في بطولة المسلسل، كل من؛ عبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني ومن إخراج حسام علي وتأليف "ورشة ماجنم"، وهو من 15 حلقة.

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