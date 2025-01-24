الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كواليس تصوير "ولاد الشمس" لأحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025 (صور)

كواليس تصوير مسلسل
كواليس تصوير مسلسل ولاد الشمس، فيتو

مسلسل ولاد الشمس رمضان 2025 ، يواصل الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي تصوير مسلسل “ولاد الشمس”؛ استعدادا لعرضه في رمضان 2025. 

مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025

وكشفت شاشة ON E  من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عددا من صور كواليس تصوير مسلسل “ولاد الشمس”. 

وكشفت الكواليس عن عدد من المشاهد والتي ظهر فيها الفنان محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي ومريم الجندي، بالإضافة لبعض المشاهد لمعتز هشام  غيرهم 

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح” قد قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025 أحمد مالك و طه دسوقي رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس ولاد الشمس مسلسلات رمضان 2025
ads

الأكثر قراءة

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

منوعات

المزيد

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية