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رياضة

أهلي 2008 يخسر أمام سيراميكا في دوري الجمهورية للشباب

أهلي 2008
أهلي 2008

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري الجمهورية.

أقيمت المباراة على ملعب سيراميكا، وخسرها الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد سجله اللاعب مهند الشامي.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند 40 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراتين.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وفاز عليه 3 - 0 بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون العرب 2 - 0، وخسر أمام سيراميكا 2 - 1، مسجلًا 47 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

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