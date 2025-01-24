طائرة الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية ويواجه الزمالك غدا

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلي نهائي البطولة العربية بعد الفوز علي على نظيره السيب العمانى بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة في نصف نهائى البطولة المقامه في الوقت الحالي بدولة قطر.

ويلتقي الزمالك في نهائي البطولة مع الأهلي، غدًا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة قطر القطري.

وتضم بعثة رجال طائرة الأهلي في قطر 14 لاعبًا هم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.

طائرة الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية بعد الفوز على الشرطة القطري

وتأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، لنهائي البطولة العربية المقامة حاليًا في قطر، بعد فوزه على الشرطة القطري بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 22 لصالح الزمالك

25 - 21 لصالح الشرطة القطري

25 - 20 لصالح الزمالك



25 - 16 لصالح الشرطة القطري

15 - 10 لصالح الزمالك

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.