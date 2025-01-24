الجمعة 24 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال، مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالشرقية، نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

ربة منزل، فيتو
ربة منزل، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وزيرا الداخلية والأوقاف يشاركان في صلاة الجمعة احتفالًا بعيد الشرطة الـ 73

 أدى اللواء محمود توفيق- وزير  الداخلية صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 يناير الجاري بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى "وزير الأوقاف"، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد "مفتى الجمهورية"، والدكتور إبراهيم صابر "محافظ القاهرة"، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة؛  فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73.

 

مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل المشاجرة التي نشبت داخل نادي الجزيرة بوسط القاهرة.

تفحم شخص وإصابة آخر في حريق شقة بمنشأة ناصر

لقي شخص مصرعه حرقا وتفحمت جثته وأصيب آخر، في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة منشأة ناصر.

نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة يوم 27 يناير؛ لمحاكمة السيدة المعروفة إعلاميًا بلقب "وحش الكون"، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليها لقيامها بعمل بث مباشر لبناتها عبر تطبيق تيك توك بملابس “غير لائقة”.

كتب للأعمال السفلية والسحر الأسود، مفاجأة جديدة من داخل منزل مرتكب جريمة الأقصر

 ظهرت تفاصيل جديدة داخل مسكن المتهم بقتل موظف التضامن الاجتماعي وفصل رأسه عن جسده، بعد العثور على كتب لطلاسم الأعمال السفلية والسحر الأسود وتم التحفظ عليها من قبل رجال الشرطة.

إصابة 3 عمال في حريق مصنع بالتجمع الخامس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مصنع بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالشرقية

أقدم 3 متهمين (زوجين ونجلهما) على قتل موظف ادعى قدرته على ما يسمى بـ العلاج الروحاني في محافظة الشرقية بعدما فشل في علاج نجلهم وقيامه بأعمال غير أخلاقية مع والدة المريض. 


ضبط كيانين تعليميين فى بنها للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط شخصين بتهمة إدارة كيانين تعليميين بمحافظة القليوبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.


ضبط 4 شركات سياحية للنصب على راغبي الحج والعمرة

 تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة لتنظيم برامج الحج والعمرة.


 

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