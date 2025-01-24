الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

نادي الجزيرة، فيتو
نادي الجزيرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل المشاجرة التي نشبت داخل نادي الجزيرة بوسط القاهرة.

وقالت: إن البداية كانت بنشوب مشادة كلامية بين سيدات “عضوات بالنادي” بسبب لهو الأطفال.

وأضافت أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ما أسفر عن إصابات.

نشوب مشاجرة داخل نادي الجزيرة

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة داخل نادي الجزيرة بدائرة القسم، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين سيدات “عضويات بالنادي” بسبب لهو الأطفال، وتدخل الأمن الإداري للنادي في محاولة لاحتواء الموقف دون تفاقم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

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