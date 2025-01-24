الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

تفحم شخص وإصابة آخر في حريق شقة بمنشأة ناصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

لقي شخص مصرعه حرقا وتفحمت جثته وأصيب آخر، في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة منشأة ناصر.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد الحريق.
 

حريق شقة بمنشأة ناصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بالحريق، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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