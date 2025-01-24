الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

إصابة 3 عمال في حريق مصنع بالتجمع الخامس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مصنع بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق مصنع بالتجمع الخامس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين اشتعال شعلة بوتاجاز داخل مصنع ما أسفر عن إصابة أنس رمضان 29 عامًا سوداني الجنسية، أحمد محمد 28 عامًا ومحمود أحمد 50 عامًا، بحروق باليدين والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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