الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

ضبط كيانين تعليميين فى بنها للنصب والاحتيال على المواطنين

كيان تعليمى
كيان تعليمى

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط شخصين بتهمة إدارة كيانين تعليميين بمحافظة القليوبية  بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

النصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الكتب التعليمية فى أحد المجالات - عدد من الشهادات الوهمية فى عدة مجالات – 2 ختم أكلاشيه – عدد من الكارنيهات – 2 دفتر تحصيل نقدية – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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