حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة يوم 27 يناير؛ لمحاكمة السيدة المعروفة إعلاميًا بلقب "وحش الكون"، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليها لقيامها بعمل بث مباشر لبناتها عبر تطبيق تيك توك بملابس “غير لائقة”.

نص أمر إحالة وحش الكون إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

وجاء نص أمر إحالة وحش الكون، بالقضية رقم 31125 لسنة 2024 جنايات أول المنتزه والمقيدة برقم 1913 لسنة 2024 كلي المنتزه، أن "وحش الكون" ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي هو المجني عليهما ابنتيها الطفلتين، اللتين لم تبلغا من العمر 18 عاما.

وأوضح أمر الإحالة، أن وحش الكون استغلت سلطتها عليهما كونها والدتهما استخدمتهما في عرضهما ببث مرئي مباشر متاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام لجذب الانتباه وزيادة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم، مستغلة ضعف المجني عليهما وحاجتهما للمال والمأوى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن وحش الكون تسببت عمدا في انزعاج الغير بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أظهرت طفلتيها وأنشأت وأدارت حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية يهدف إلى ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات.

إحالة وحش الكون إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.



توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهما فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن.



تحرر المحضر رقم 1437 لسنة 2024 المنتزه أول، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

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