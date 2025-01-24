الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

ضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في 3 محافظات

حملة أمنية فى أسيوط
حملة أمنية فى أسيوط وأسوان ودمياط تضبط 62 سلاح نارى و19 قضية

 شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

حملة أمنية فى أسيوط وأسوان ودمياط تضبط 62 سلاح نارى و19 قضية مخدرات 
حملة أمنية فى أسيوط وأسوان ودمياط تضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات 

 فى دائرة مديرية أمن أسيوط؛  تم ضبط 54 قضية سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (25 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (54 متهما "لـ 19 منهم معلومات جنائية").

 

حملة أمنية فى أسيوط وأسوان ودمياط 

كما تم ضبط 10  قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – قرابة 4 كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين) بحوزة (11 متهما "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 293 حكما قضائيا متنوعا.

 

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وفى أسوان؛ تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (6 متهمين لـ " 3 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (بندقية خرطوش -  4 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.
 

وفى دمياط؛  تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى بدون ترخيص  عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام حائزي ومتجري المواد المخدرة حملة أمنية فى أسيوط

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