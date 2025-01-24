الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

تحرير أكثر من 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 45 ألفا و92 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 45 ألفا و92 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30 ألفا و443 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و939 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائي، و1145 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و22 مخالفة دراجة نارية.

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 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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