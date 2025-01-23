الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

تحولت إلى مدينة أشباح، تحذيرات من ليلة صعبة على سكان جنين بالضفة الغربية

جنين، فيتو
جنين، فيتو

قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، مساء الخميس، إن مخيم جنين بات معزولًا بالكامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا أن هذه الليلة ستكون من أصعب الليالي على أهالي جنين.

 

نائب محافظ جنين يحذر من ليلة صعبة على السكان

وأوضح نائب محافظ جنين، أن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من بسبب القصف والاشتباكات العنيفة، لافتًا إلى أن من تبقوا داخله يعانون من أوضاع إنسانية كارثية، فى ظل عجز السلطات المحلية عن إيصال الغذاء والمساعدات نتيجة الحصار المشدد.

 

وأضاف منصور السعدي، أن مدينة جنين بأكملها أصبحت مدينة أشباح وخالية تمامًا من السكان، بينما المستشفى الحكومي الوحيد في المدينة محاصر الآن، ما يفاقم الأزمة الصحية للسكان.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم فى مخيم جنين

واتهم قوات الاحتلال بارتكاب "جرائم" في مخيم جنين، محذرًا من أن الاحتلال يسعى إلى إطلاق العنان للمستوطنين في الضفة الغربية، ما يزيد من الخطر الكبير الذي تواجهه المنطقة حاليًّا.

 

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الوضع في جنين أصبح مأساويًا، مع استمرار العمليات العسكرية التي تطال البنية التحتية والسكان، وسط غياب أي حلول عاجلة لتخفيف معاناة الأهالي.

 

من جهته ذكرت وكالة "رويترز" أن  مئات من سكان جنين غادروا منازلهم اليوم الخميس، بعد رسائل من طائرات مسيرة مزودة بمكبرات صوت تأمرهم بذلك، بينما هدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في اليوم الثالث من عملية كبرى في المدينة الواقعة بالضفة الغربية.

 

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تشارك فيها أرتال كبيرة من المركبات مدعومة بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار في غزة الذي شهد أول مبادلة لرهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين منذ هدنة قصيرة في نوفمبر 2023.

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