مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

أصدرت وزارة الخارجية اليوم الخميسن بيانا رسميا، قالت فيه:"تدين جمهورية مصر العربية العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين، والتى أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتحذر من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية".

مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية فى جنين

وأضافت الخارجية في بايانها:"وتشدد مصر على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدى إلى تداعيات وخيمة".

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