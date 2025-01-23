سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال بمخيم جنين

أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني- عن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في محور الجلبوني، وأكدت تحقيق إصابات.

إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي:" إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك أجريا تقييما للأوضاع في جنين، وأكد أن إسرائيل مستعدة لسلسلة عمليات في المخيم، ولن تمنح من وصفه بـالعدو فرصا لإلحاق الأذى بقوات الاحتلال الإسرائيلية".

وبدوره، قال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار:"نحن في حرب متعددة الجبهات، والآن هو وقت شمال الضفة الغربية، ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالدفاع".



دوي انفجارات في مخيم جنين



وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في مخيم جنين ناتجة عن محاولات الاحتلال إتلاف العبوات الناسفة.

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