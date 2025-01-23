الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي يكشف أهداف زيارة الساعات القليلة إلى لبنان (فيديو)

عون والأمير فيصل
عون والأمير فيصل بن فرحان، فيتو

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بحثت مع الرئيس جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له استمرار وقوف السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، كما أعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزماته.

وزير الخارجية السعودي يتحدث من لبنان

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء اللقاء مع الرئيس اللبناني: "ثقتنا كبيرة في قدرة الرئيس عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن، واستقرار، ووحدة لبنان".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "تطرقت خلال حديثي مع الرئيس جوزيف عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى الرئيس اللبناني

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أنه "بالرغم من التحديات المشتركة في المنطقة، فإن المملكة تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس جوزيف عون بعد تنصيبه، فتطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان".

ووصل الأمير فيصل بن فرحان، إلى لبنان اليوم، فى زيارة تستغرق ساعات بهدف عقد لقاءات مع المسئولين هناك، وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى وزراء الخارجية منذ 15 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية السعودي جوزيف عون لبنان الرئيس اللبناني نواف سلام فيصل بن فرحان وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

للمرة الأولى منذ 15 عاما، وصول وزير الخارجية السعودي إلى لبنان

قبل انتهاء المهلة، إدارة ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان

السيسي وبن زايد يرحبان بانتخاب جوزيف عون ويؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان

بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، الإمارات تعيد فتح سفارتها في بيروت
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية بالاتحادية (صور)

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

في 6 خطوات.. كيفية الحصول على تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 أونلاين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية