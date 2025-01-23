وزير الخارجية السعودي يكشف أهداف زيارة الساعات القليلة إلى لبنان (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بحثت مع الرئيس جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له استمرار وقوف السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، كما أعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزماته.

وزير الخارجية السعودي يتحدث من لبنان

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء اللقاء مع الرئيس اللبناني: "ثقتنا كبيرة في قدرة الرئيس عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن، واستقرار، ووحدة لبنان".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "تطرقت خلال حديثي مع الرئيس جوزيف عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى الرئيس اللبناني

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أنه "بالرغم من التحديات المشتركة في المنطقة، فإن المملكة تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس جوزيف عون بعد تنصيبه، فتطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان".

ووصل الأمير فيصل بن فرحان، إلى لبنان اليوم، فى زيارة تستغرق ساعات بهدف عقد لقاءات مع المسئولين هناك، وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى وزراء الخارجية منذ 15 عاما.

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