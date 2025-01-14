الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يوجه دعوة للرئيس اللبناني للتحدث أمام المندوبين أو وزراء الخارجية العرب

أحمد أبو الغيط، فيتو
أحمد أبو الغيط، فيتو

 قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه وجه دعوة للرئيس اللبناني جوزيف عون للتحدث أمام المندوبين أو وزراء الخارجية العرب.

وأعرب أبو الغيط  خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية عن تهانيه إلى لبنان شعبا ورئيسا وحكومة لانتخاب رئيسًا لبلاد وأكد على الاهتمام به في الإطار العربي. 

وأضاف: زيارتي للبنان استهدفت التعرف على الموقف الراهن وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه إلتقى الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ونوه إلى أنه الرئيس عون شخصية حازمة وأمينة على لبنان ويتمتع بقدر كبير من الحكمة.

 

 مستقبل لبنان والإطار الذي سيتحرك من خلاله

 واستطرد: اطلعت خلال لقائي الرئيس عون على مستقبل لبنان والإطار الذي سيتحرك من خلاله، مشيرًا إلى أنه شعر بأن مستقبل الدولة اللبنانية سيكون أفضل.

وأوضح أن ردود الأفعال تجاه الوضع السياسي الراهن في لبنان إيجابية.

 

إنهاء الوضع المؤلم

 وقال: “نأمل تحركا لبنانيا شاملا خلال الأسابيع المقبلة يسعى لتهدئة الأوضاع”، معربًا عن أماله إنهاء الوضع المؤلم الذي مر به لبنان خلال 2024.

وركز على أن لبنان يستحق الاهتمام والدعم العربي، مشيرًا أنه يأمل أن يستطيع نواف سلام التوصل إلى تشكيل سريع لحكومة مقبولة في لبنان وحدوث توافق في إدارة الحكومة اللبنانية الجديدة وتحركها العادل.

ونوه إلى أن استقرار الوضع السياسي بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة يدفع لبنان للأفضل.

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لبنان أبو الغيط يزور لبنان وتشكيل الحكومة الجديدة جوزيف عون نواف سلام

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