وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية تبني عملية سياسية يشارك فيها جميع السوريين

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماعات الخاصة بسوريا التي تستضيفها الرياض.

الارتقاء بالعلاقات الثنائية

أشاد السيد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية – السعودية، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا.

جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار فى غزة

كما تناول الجانبان آخر المستجدات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

كما استعرض الوزيران تطورات المشهد في السودان، ولبنان، والقرن الأفريقي.

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