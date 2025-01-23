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خارج الحدود

294 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة منذ بداية اليوم

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 298 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها 22 شاحنة وقود  دخلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن.

وبالأمس الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان عن  دخول أكثر من 2400 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" قبل 5 أيام.

دخول 2400 شاحنة مساعدات إلى غزة

ويوم الثلاثاء الماضي، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع مع اليوم الثالث للهدنة بلغ 897 شاحنة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة "حماس" وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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مساعدات إلى غزة غزة كرم أبو سالم إسرائيل معبر رفح حماس

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