شاحنات المساعدات تواصل العبور إلى غزة عبر رفح (فيديو)

تواصل شاحنات المساعدات الإغاثية العبور من معبر رفح البري إلى قطاع غزة بعد إنهاء الإجراءات في معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وأعلنت مصادر في معبر رفح البري أن الشاحنات تحمل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة من مواد غذائية ومعيشية متجها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة وإنهاء الإجراءات الخاصة بدخول الشاحنات.

وعبرت في الساعات الأولى من صباح اليوم شاحنات الوقود متجهة إلى معبر كرم أبوسالم وعدد من سيارات الإسعاف داخل معبر رفح تمهيدا لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

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