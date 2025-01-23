الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

قبل انتهاء المهلة، إدارة ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

 كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد طبقا لبنود الاتفاق.

 

ترامب يضغط على نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان

 ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، إن إدارة ترامب، تضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من حدود لبنان وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها بين البلدين.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عملياته بجنوب لبنان تتم وفقا للتفاهمات مع الحفاظ على شروط وقف النار.

 

إسرائيل تبحث إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان

 وقالت مصادر مطلعة إن إسرائيل تبحث إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الستين يوما التي كان من المقرر أن تنسحب خلالها قواتها من جميع القرى والبلدات والمواقع الحدودية، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في أواخر نوفمبر الماضي.

ونقلت "القناة 13" العبرية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، توجهت بطلب لإدارة دونالد ترامب، بشأن إمكانية بقاء الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع جنوبي لبنان.

وتثار مخاوف عن إمكانية اشتعال الحرب مجددا مع قرب انتهاء مهلة الشهرين وعن السيناريوهات المتوقعة في حال عدم انسحاب القوات الإسرائيلية.

 

جيش الاحتلال لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان

 يأتي هذا في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عبرية، عن إفادات لجيش الاحتلال، تؤكد أنه لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة وبدل أن ينسحب، عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في خمس مناطق جنوبي لبنان، وهي منطقة العرقوب في القطاع الشرقي، كما تمركزت عدة آليات مدرعة ودبابات في مرتفعات بلدة كفرشوبا.

يشار إلى أن قرار وقف إطلاق النار بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، الذي رعته أمريكا، كان دخل حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بوقف النار منذ إعلانه.

إعلام عبري: إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان

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