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خارج الحدود

جارديان: مايكروسوفت دعمت جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة

شركة مايكروسوفت،
شركة مايكروسوفت، فيتو

ذكرت صحيفة الجارديان في تقرير لها اليوم الخميس بإن شركة مايكروسوفت عززت علاقاتها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديم الدعم التكنولوجي في العدوان على غزة.

مايكروسوفت تدعم جيش الاحتلال في العدوان على غزة 

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "أن منتجات مايكروسوفت كانت تستخدمها وحدات في القوات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال  كلف مايكروسوفت بالعمل في مشاريع حساسة وسرية للغاية.

شركة مايكروسوفت 

وشركة مايكروسوفت‏ هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحاسوب،  ويعمل بها قرابة  114,000 موظف وهي أكبر مصنع للبرمجيات في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مايكروسوفت  تطور وتصنع وترخص مدى واسعا من البرمجيات للأجهزة الحاسوبية. يوقع المقر الرئيسي للشركة في ضواحي ريدمونت، سياتل، بولاية واشنطن، الولايات المتحدة.

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مايكروسوفت جيش الاحتلال غزة شركة مايكروسوفت

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