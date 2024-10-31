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إيرادات "مايكروسوفت" تتجاوز التقديرات بدعم من الذكاء الاصطناعي

شركة مايكروسوفت،
شركة مايكروسوفت، فيتو

قالت “مايكروسوفت” أمس الأربعاء إن إيرادات أعمالها السحابية “أزور” ارتفعت 33 في المئة في الربع الأول من سنتها المالية، بأعلى قليلا من التقديرات، مما يشير إلى أن استثمارها الضخم في الذكاء الاصطناعي بدأ يؤتي ثماره.

وساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 12 نقطة مئوية في نمو «أزور» في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بنحو 11 نقطة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتفوقت أكبر شركة برمجيات في العالم على تقديرات وول ستريت فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح الفصلية.

والأرباح الفصلية هي الأولى التي تعلنها “مايكروسوفت” منذ أن أعادت هيكلة الطريقة التي تقدم بها تقارير أعمالها لتتماشى بشكل أوثق مع كيفية إدارتها. 

وجعلت هذه الخطوة من الصعب تقدير الأداء الفصلي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، فإن ربحية السهم بلغت 3.30 دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين عند 3.10 دولار.وبحسب بيانات المجموعة نفسها، فقد ارتفعت الإيرادات 16 في المئة إلى 65.6 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين بإيرادات عند 64.5 مليار دولار.


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مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي أزور أكبر شركة برمجيات في العالم بورصات لندن

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