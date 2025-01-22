أخبار الحوادث اليوم: حبس المتهم في جريمة الأقصر.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة ابتزازها.. وقرار قضائي ضد الإعلامية صبا بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

النيابة تقرر حبس المتهم في جريمة الأقصر وإجراء تحليل مخدرات

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم بإنهاء حياة مواطن ذبحا بسكين وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود بالأقصر، 4 أيام مع مراعاة التجديد في حينه.



ننشر أسماء الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة الـ73 (صور)

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.



الحبس 6 أشهر للإعلامية صبا بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها

أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكما غيابيا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد الإعلامية "صبا"، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.



مصدر أمني يفجر مفاجأة عن المتهم بذبح موظف بالأقصر وفصل رأسه

قال مصدر أمني لـ «فيتو» إن التحريات الأولية للمتهم بذبح موظف والتمثيل برأسه أثبت عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات أو مادة الشابو، كما أن سجله الجنائي خال من قضايا التعاطي أو الاتجار بالمواد المخدرة.



وزير الداخلية: استحداث مركز العمليات الأمنية للتعامل مع كافة الجرائم الإلكترونية

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن الوزارة أولت إهتمامًا كبيرًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازى مع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى إدارة العمل الأمنى.



بعد تكريمه بوسام الجمهورية في عيد الشرطة، السيرة الذاتية للشهيد العقيد كريم ياسين

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد العقيد كريم ياسين، الذي استشهد في مداهمة لبؤرة إجرامية في ساحل سليم بمحافظة أسيوط في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك تقديرًا لتضحياته وبطولته الخالدة.



20 أبريل، الحكم على المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق، محمد عمر حسن قشمير، بمدينة حلوان بالقاهرة إلى جلسة 20 أبريل للحكم.



الإعدام لنجار مسلح والمؤبد لنجل عمه لقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لنجار مسلح، وكذلك السجن المؤبد لنجل عمه لاتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم الأول.



تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة ابتزازها

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، المتهمة بابتزاز وسب وقذف الفنانة والتشهير بها، لجلسة 29 يناير الجاري لنظر القضية أمام دائرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.