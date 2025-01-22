الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

وزير الداخلية: استحداث مركز العمليات الأمنية للتعامل مع كافة الجرائم الإلكترونية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن الوزارة أولت إهتمامًا كبيرًا  لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازى مع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى إدارة العمل الأمنى.

 

وزير الداخلية: استحدثت مركز العمليات الأمنية لتعامل مع كافة الجرائم الإلكترونية وعالم الدارك ويب


وأشار وزير الداخلية خلال الاحتفال بعيد الشرطة 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بان الوزارة استحدثت مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع فى أساليب إرتكاب تلك الجرائم وعالم الدارك ويب.

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واوضح وزير الداخلية بانه تولى الوزارة أهمية كبيرة لدورها الإجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل والتوسع فى إستحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم كذا إستحداث مراكز الخدمة السريعة التى تقوم بإستخراج المحررات والأوراق الثبوتية لحظيًا.

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