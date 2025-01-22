الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

مصدر أمني يفجر مفاجأة عن المتهم بذبح موظف بالأقصر وفصل رأسه

حادث الأقصر
حادث الأقصر

قال مصدر أمني لـ «فيتو» إن التحريات الأولية للمتهم بذبح موظف والتمثيل برأسه أثبت عدم تعاطيه أي نوع من المخدرات أو مادة الشابو، كما أن سجله الجنائي خال من قضايا التعاطي أو الاتجار بالمواد المخدرة.

 كما أكد أهالي المنطقة عدم تناوله المخدرات، وأشار المصدر إلى  أن الواقعة حدثت تحت تأثير مرض نفسي وليس الشابو.


وشهدت منطقة أبو الجود، وسط الاقصر جريمة بشعة هزت ارجاء المحافظة، حيث أقدم شخص مختل نفسيا، يدعى سفيان.ر"38 عاما، على ذبح "حجاج.ك"58 عاما، موظف بالتضامن الاجتماعي تصادف مروره بالمنطقة، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.

 

الأمن يتلقى بلاغًا عن حادث الأقصر المروع بمنطقة أبو الجود 

وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى  إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار، بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "  حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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