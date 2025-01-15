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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه، بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

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صدر الحكم  برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه بقتل شخص بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2339 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "كريم ع ع"، 29 سنة، قهوجي، سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، و"محمد ح ا"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجني عليه "علي شكري عباس محمد"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها  أن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزًا سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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المستشار السيد هاشم الصادق جنايات بنها شرطة طوخ طوخ محافظة القليوبية مركز طوخ

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