بعد تكريمه بوسام الجمهورية في عيد الشرطة، السيرة الذاتية للشهيد العقيد كريم ياسين

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد العقيد كريم ياسين، الذي استشهد في مداهمة لبؤرة إجرامية في ساحل سليم بمحافظة أسيوط في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك تقديرًا لتضحياته وبطولته الخالدة.

جاء ذلك خلال حفل عيد الشرطة الـ 73 الذي أقيم في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لزوجة الشهيد.

السيرة الذاتية للشهيد العقيد كريم ياسين

ولد الشهيد العقيد كريم ياسين في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتخرج من كلية الشرطة عام 2000 برتبة ملازم أول، ثم انضم إلى قطاع الأمن المركزي للعمل في مديرية أمن أسيوط.

تزوج الشهيد وكان عمره 40 عامًا عند استشهاده، وترك خلفه ثلاثة أبناء. اشتهر بحسن سيرته بين زملائه، حيث تم تشييع جنازته وسط حزن شديد من أهل مدينته. وعُرف عنه شجاعته واستمرار مشاركته في العمليات الأمنية والمداهمات دون تردد أو خوف في سبيل الحفاظ على الأمن.

الشهيد العقيد كريم ياسين

شجاعته وتقدمه في الصفوف

كان الشهيد العقيد كريم ياسين دائمًا في طليعة الصفوف أثناء المداهمات الأمنية، ولم يكن يخشى الموت، بل كان يتمنى الشهادة في سبيل الله والوطن. ومن تقديره لصديقه الذي استشهد أمامه في إحدى المداهمات، أطلق اسم صديقه على ابنه الأول تخليدًا لذكراه.

تفاصيل استشهاد العقيد كريم ياسين

استشهد العقيد كريم ياسين أثناء مداهمة لبؤرة إجرامية، أسفرت عن مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة في عدد من محافظات الصعيد. قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه.

الشهيد العقيد كريم ياسين

تعود تفاصيل الواقعة، باستهداف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وتم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح، إطلاق أعيرة نارية، استعراض قوة") واستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

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