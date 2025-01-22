الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

أول قرار من النيابة بشأن ضحية حادث الأقصر

مستشفى الكرنك الدولي،
مستشفى الكرنك الدولي، فيتو

قررت النيابة العامة استصدار تصريح دفن الموظف حجاج كمال ضحية جريمة منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر التي هزت الرأي العام، وذلك لدفنها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

التصريح بدفن جثة ضحية حادث الأقصر 


وانتقل وأقارب ضحية حادث الأقصر إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لاستلام الجثمان، ومن المقرر أن يتم تشييع مراسم الجنازة ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر السيد يوسف بالكرنك الخاصة بالعائلة.


كان انهى مهتز نفسيا حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا براس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.


وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "  حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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