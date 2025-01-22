الحبس 6 أشهر للإعلامية صبا بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها

أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكما غيابيا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد الإعلامية "صبا"، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.

كما قررت المحكمة تغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.

تعود الواقعة إلى تصريحات أطلقتها الإعلامية صبا خلال برنامجها "ساعة صبا"، حيث وجهت انتقادات لاذعة لمها أحمد، متهمة إياها بـ"التحريض على الدعارة والفسق والفجور".

كما تضمنت تصريحاتها عبارات مسيئة موجهة إلى زوجها الفنان مجدي كامل، ووصفتها بأنها "لا تشرف أي زوج أو ابن".

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