الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

وزير الداخلية: التوسع في برامج التدريب والتعليم الفني لنزلاء مراكز الإصلاح

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الشرطة الـ  73، المقامة بأكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التجربة المصرية تشهد تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وحققت نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها التي ترتكز على عدم عودة ذوي السلوك الإجرامي إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة.

وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة تحرص على التوسع في برامج التدريب والتعليم الفني للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها في كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادي المناسب أثناء فترة العقوبة ويساهم في سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.

وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمي والدولي عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على التطبيق العملي للتجربة المصرية والتي حظيت بإشادة واسعة بتلك المحافل.

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وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عيد الشرطة الـ 73

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