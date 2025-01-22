لإعلان مستجدات التطوير، مؤتمر صحفي لمجلس إدارة نادى الصحفيين غدا

يعقد مجلس إدارة نادي الصحفيين، مؤتمرًا صحفيا غدا الخميس، بمقر النادى بشارع البحر الأعظم لتوضيح كافة ما يخص شئون النادى واقتراب أعمال التطوير.

وأكد محمد شبانة رئيس مجلس إدارة نادي الصحفيين، أن المجلس انتهى من كل العراقيل التى تعرض لها والإعلان عن إصدار التراخيص الرسمية للنادي وهى الأزمة الضخمة المستمرة منذ 30 عاما وكذلك إنهاء أزمة مديونيات النادى ومخالفاته لكل الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية.

وأضاف مجلس إدارة نادي الصحفيين، أنهم تحملوا هذه التركة الثقيلة والمستمرة منذ أكثر من 25 عاما ودون أن يتحمل أعضاء النادى أي أعباء مالية، وأن عملية التطوير ستكون لائقة بقيمة ومكانة الصحفيين.

الكاتب الصحفي محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين

واختتم المجلس بيانه بأن الإعلان عن إنهاء كافة المشكلات واقتراب انتهاء عملية التطوير، يأتي بعد عمل شاق للرد على حملات التشكيك، حيث سيشهد المؤتمر الصحفي الإعلان بوضوح عن موعد انتهاء عملية التطوير.

من ناحية أخرى، وجه مجلس نقابة الصحفيين المصريين في اجتماعه الأخير برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية لصمود الشعب الفلسطيني، وبطولته في مواجهة العدوان الصهيوني، الذي استمر لما يقرب من 16 شهرًا، وصولًا لوقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه أمس.

مساندة النضال الفلسطيني

وشدد مجلس النقابة على مساندته الدائمة للنضال الفلسطيني المستمر دفاعًا عن حقه في تحرير أرضه من الاحتلال، وتأسيس دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

وأكد استمرار جهوده لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني طوال شهور العدوان، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفًا من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف عشرات الآلاف من المفقودين، كما أدت لتهجير قسري لملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الأبطال، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين.

رفض كل أشكال التطبيع

كما أكد مجلس النقابة موقفه، وموقف جموع الصحفيين المصريين، والجمعية العمومية للنقابة الراسخ لرفض كل أشكال التطبيع النقابي، والمهني، والشخصي مع العدو الصهيوني، كما شدد على مواصلة دعمه للزملاء الصحفيين في غزة، وكل الأراضي الفلسطينية، الذين ضربوا أعظم المثل في البطولة والفداء والانتصار للحرية ولقضيتهم العادلة، داعيًا للوقوف إجلالًا لهم ولبطولتهم في مواجهة الجريمة الأبشع في التاريخ الإنساني، بحق الصحافة والصحفيين مما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 40 % من الصحفيين العاملين في القطاع.

معاملة الصحفيين الفلسطينيين بالمثل

وشدد على قراره السابق بمعاملة الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة أعضاء النقابة من المصريين، واستمرار جهوده بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينية، وكل المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة في العالم لمحاسبة قتلة الصحفيين من العدو الصهيوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.

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